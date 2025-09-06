金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は反発し、取引の中心となる12月渡しが前日比46.60ドル高の1オンス＝3653.30ドルで取引を終えた。中心限月の終値の最高値を2日ぶりに更新した。朝方発表された8月の米雇用統計では、非農業部門の就業者数の伸びが市場予想を大幅に下回った。米利下げの観測が強まり、金利が付かない金を買う動きが膨らんだ。