ウクライナのゼレンスキー大統領は、EU＝ヨーロッパ連合の加盟国の中で、ロシア寄りの立場で知られるスロバキアのフィツォ首相と会談を行いました。ゼレンスキー大統領は5日、ウクライナを訪れたスロバキアのフィツォ首相と会談しました。スロバキアはロシアからのエネルギー依存度が高く、フィツォ首相はEUによるロシア産の原油に対する制裁に反対したり、ウクライナによるロシアへの攻撃で「原油の供給が停止された」と非難した