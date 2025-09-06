視聴者を考察に没頭させる『占拠』シリーズも、ついに3作目。同じ制作チームによる『潜入兄妹』（日本テレビ系）を挟んで制作されている『放送局占拠』（日本テレビ系）では、これまでの2作とは異なる工夫がいたるところに感じられる。 参考：『放送局占拠』伊吹は本当に“敵”なのか？大和の真の目的など未解明の謎をおさらい 変化させた部分と、あえて変えていない部分。日本テレビを代表するシリーズ