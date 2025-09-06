約130種の動物たちが暮らし、神戸のシンボルとして愛され続ける「神戸市立王子動物園」が、”動物と人がいきいきと過ごせる”未来の動物園を目指し、大規模なリニューアル計画をスタートさせています。この記事では、愛くるしいコアラにも会える王子動物園の現在の魅力と共に、これから誕生する新しいサバンナゾーンなどの壮大なリニューアル計画の全貌を詳しくご紹介します。さらに、動物園へのお出かけに便利な、阪急電鉄とのコ