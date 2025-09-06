本日9月6日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆残暑を吹き飛ばせ！「カメラに向かってごめんなさい！」日本人初！アメリカ大陸ワールドツアーがSOLD OUTしたAdoが登場。そのツアー中、ある国で1人で出かけた際に起きてしまったハプニングを明かし、「本当に申し訳ない」と謝る。山田裕貴は、友人に頼まれたことをすっかり忘れて謝罪！新婚の錦鯉・長谷川雅紀は