◎6日のヤクルト戦で本拠地初登板初先発するDeNAドラフト1位・竹田。「ハマスタの風は警戒する？」という質問に「はい、明日は明日の風が吹くと思うので」。詩人ですか？◎巨人・丸は試合前練習中にシュートやカーブなど多彩な変化球を披露。しかし、大勢や田中瑛らが見つめて失投が続くと「後ろで1軍投手陣が見てるから俺の能力がだいぶ下がるわ」。18年目のベテランでも緊張するみたいです。◎西武・ネビンは父で元エンゼ