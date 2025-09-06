◇セ・リーグDeNA7−6ヤクルト（2025年9月5日横浜）23年オフ現役ドラフトでロッテから加入したDeNAの佐々木が、2番手で2―3の5回から登板。2回を1安打無失点に封じると直後にチームが逆転し、移籍後初勝利が舞い込んだ。お立ち台に同点弾の筒香と一緒に上がり「ビハインドだったので何とか流れをこっちに持ってこようと思いました」と笑顔。初勝利には「とにかくチームに貢献したいという思いで投げています」と続けた。