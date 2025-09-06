過去10年で傾向を探る。☆前走場所最多出走の札幌組が【3・7・6・52】。ただ、好走率は函館組【5・2・2・16】の方が高い。北海道以外では東京＆新潟組が【2・1・0・11】でまずまず。☆前走人気1番人気【7・3・4・19】、3番人気【3・3・2・16】で勝ち馬は網羅。4番人気以下はわずか2連対。デビュー前から評判を呼ぶ馬の好走が目立つ。☆脚質馬券圏内30頭中27頭は前走4角4番手以内。また、前走上がり最速馬が7勝、2着4