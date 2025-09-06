過去10年で傾向を探る。☆年齢5歳が【6・3・4・36】と圧倒的だ。次いで3歳【2・1・2・17】が好成績。6歳は勝ち星こそないものの8回馬券に絡んでいる。☆前走距離今回と同じマイルからの臨戦組【4・8・8・68】が中心だが、勝ち星だけで言えば短縮組（5勝）が上回る。延長組は【1・2・1・22】と好走率が低い。☆前走着順1着は【2・1・0・14】、2着は【4・1・1・8】、3着は【1・0・3・7】で前走好走馬が主軸。ただ10着