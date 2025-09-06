◇セ・リーグDeNA7−6ヤクルト（2025年9月5日横浜）6年ぶりの一撃が逆転勝利を呼び込んだ。DeNA・筒香が2―3の6回2死、高梨から144キロの直球を左翼席へ15号同点ソロ。逆転勝利への流れを呼んだ。日本での左翼への一発は、19年8月17日の広島戦でレグナルトから放って以来。「いつか（左越え弾が）出るなという感覚はあった。一つのバロメーターとして非常にいいかなと思う」と納得の表情を見せた。これで、8月13日のヤク