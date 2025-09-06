武田梨奈（34）が5日、都内のテレビ東京本社で、BSテレ東ドラマ「ワカコ酒Season9」（10月1日スタート、水曜深夜0時）の会見に臨んだ。OL・村崎ワカコが女ひとり酒を堪能する人気シリーズ。今期は初めて北海道と福島県でロケを行った。ラーメン好きの武田は「福島でがっつり山塩ラーメンをいただいて、ビールで“ぷしゅー”したので、手が止まらなかった」と笑顔で話した。BSテレ東はこの日、10月編成説明会も行った。