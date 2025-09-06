【ニューヨーク＝山本貴徳】米国土安全保障省の捜査部門は５日、韓国の現代自動車グループなどが南部ジョージア州に建設中の電池工場で、４７５人を一時拘束したと発表した。大半が韓国人で、不法滞在や不法就労の疑いがあるという。取り締まりは４日に移民・関税執行局（ＩＣＥ）や連邦捜査局（ＦＢＩ）などが協力して行われた。米紙ニューヨーク・タイムズによると米国籍や永住権が確認された人は解放された。聯合ニュース