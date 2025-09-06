女優、歌手斉藤由貴の長女水嶋凜（25）が5日までにインスタグラムを更新。連続ドラマ初レギュラーで出演したテレビ朝日系「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」への感謝を記した。水嶋は、同作でのクランクアップとみられる花束を手にした写真をアップし「『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』最終回見ていただけましたでしょうか！初めてのレギュラー作品でこの大追跡というあたたか〜くて情熱があって最高にパワフルなチームの一員と