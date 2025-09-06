フリーアナウンサー神田愛花（45）が5日、インスタグラムを更新。セーラー服姿を投稿した。神田アナは「6日（土）午後3時『超絶マンガ級ピーポー2リアル主人公に会いにいく』に出演します」と番組を告知し、セーラー服姿を投稿。続けて「MCはパンサーの尾形貴弘さんほ〜ら、もう面白いでしょ」と番組をPRした。この投稿にフォロワーからは「女子高生みたい似合いますね!」「たまらない」「可愛いくて素敵です」「まだまだ、