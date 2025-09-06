双子の妊娠を公表しているタレントで歌手の中川翔子（40）が5日までにインスタグラムを更新。出産への不安を吐露した。中川は「寝ても寝ても眠い日、、横になるしかないからどうしても眠くなっちゃう身体が重たすぎて寝返りのたびにううっ、、、と言わなきゃだめでうるさい自分」と現状を報告し、近影を投稿した。続けて「インスタでも質問!帝王切開術後、どれくらい痛いんですか、、?傷跡もだけどお腹の中が痛いみたいですね