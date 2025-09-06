¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÄµ×ÊÝ²ÆÎë¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö½Ð»ºÁ°¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Î×·î¤Î¤ª¤Ê¤«¤òÈäÏª¡£ÎÙ¤Ë¤ÏÉ×¤¬´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤ä°¦¸¤¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÊ¢Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¥Ï¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¤¹¤Æ¤­¡×¡Ö¤¹