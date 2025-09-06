「オリックス２−０日本ハム」（５日、京セラドーム大阪）９０分遅れのプレーボールも関係なし！オリックスのＦＡ右腕・九里亜蓮投手（３４）が６回４安打無失点と力投し、広島時代の２０２１年以来となる２桁１０勝目をマークした。「あまりリズムのよくない投球になってしまった中でも、野手の皆さんのいいプレーにたくさん助けていただいた」。試合開始が大幅に遅れたが、強力ハム打線に気迫の投球を展開。「意外にリラッ