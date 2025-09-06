歌手の橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が4日午後11時48分、肺炎のため亡くなった。82歳だった。1962年（昭37）に橋さんとデュエットした「いつでも夢を」で第4回日本レコード大賞を受賞した、吉永小百合（80）が追悼のコメントを発表した。同曲が楽曲に使用された、自身の最新CMが1日から放送されたばかりで「2人で歌った『いつでも夢を』は私の宝物です」と悲痛な思いを吐露した。◇◇