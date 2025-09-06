歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため4日午後11時48分に都内の病院で亡くなったことが5日、分かった。82歳。東京都出身。所属する夢グループが発表した。アルツハイマー型認知症を患いながら最後までステージに立つことにこだわった。通夜は9日午後6時、葬儀は10日正午から。いずれも東京・小石川の「浄土宗無量山傳通院」で。葬儀委員長は夢グループ代表の石田重廣氏、喪主は妻の橋真由美さ