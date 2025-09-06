◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）山崎は思わず「あ〜」と声を出してスタンドに飛び込む打球を目で追いかけた。０―０の５回。ここまでパーフェクトに抑えていた右腕だったが、１死からボスラーに４球目のカットボールを捉えられた。打球は右翼席へ飛び込む先制ソロ。マウンドで悔しげに帽子をかぶり直した。打線の援護がない中、最後まで投げきり、８回８５球、２安打、１失点の完投負け。セ