昭和の青春歌謡スター「御三家」の一人で、「潮来笠」や「いつでも夢を」などのヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で死去した。８２歳だった。＊＊＊橋さんを語る上で、国民栄誉賞を受賞した遠藤実さん、吉田正さんという昭和の２大作曲家の存在は不可欠だ。橋さんは中学２年の時から遠藤さんの歌謡教室で学び、その後、１９６０年