カルビーは9月8日から、「じゃがりこ」の姉妹品で、さつまいもの甘さが楽しめる「さつまりこ 焼きいも」を、今年も10月下旬（予定）までの季節限定で発売する。コンビニ先行で、価格はオープン（想定価格200円前後／税込み）。「さつまりこ」は、さつまいもを原料とした「じゃがりこ」の姉妹品として、1999年に初登場。さつまいものおいしい季節である秋から展開している。「じゃがりこ」独自の“はじめカリッとあとからサクサク”