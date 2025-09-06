◇セ・リーグ巨人0−1中日（2025年9月5日バンテリンD）巨人は今季12度目の零敗を喫して、借金は今季ワーストタイ3に戻った。相手を上回る6安打を放つも無得点に終わり、阿部監督は「1点がとても遠かったですね」と嘆いた。前日に途中出場で今季初めて中堅を守ったキャベッジがこの日は「2番・中堅」で出場。指揮官が「両翼はいろんなものを求められる。それを省いて中堅で動けると昨日確認できたので」と先発起用し2安打