初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第17話をごらんください。 足のマヒや腹部の痛みに苦しみながらも、ついにわが子と初めて対面したkantabouさん。その瞬間、込み上げる思いに自然と涙がこぼれました。