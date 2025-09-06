◇パ・リーグ楽天0−11ソフトバンク（2025年9月5日みずほペイペイ）楽天の古謝はともに自己ワーストとなる14安打で8失点とめった打ちを食らった。初回に牧原大に先制3ランを被弾。立て直せないまま2〜4回も失点を重ね「入りが悪かった。自分の準備不足だと思う」と落胆の表情だった。序盤で完全に主導権を渡し、打線も士気が上がらず無得点。3連敗でCS進出を争う3位オリックスの背中を追うどころか、5位西武が0.5ゲー