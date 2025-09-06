◇パ・リーグロッテ3−5西武（2025年9月5日ベルーナD）ロッテは3番・上田のプロ入り2号も空砲に終わった。3回1死二、三塁から高橋の152キロ直球をバックスクリーン直撃の先制3ラン。「最低でも犠牲フライをと思い、うまく捉えられた」。開幕後の不振から2軍調整を経て復調した23年のドラフト1位は「（開幕後は）数字ばかり見てしまった自分がいた。今は打率は二の次でこうやってチャンスで打てたらいい」。逆転負けを喫