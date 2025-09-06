◇パ・リーグ西武5−3ロッテ（2025年9月5日ベルーナD）約2カ月半ぶりの3連勝。西武は帰ってきた男が立役者となった。右肩の違和感で離脱していた1番・西川が、1軍復帰後3試合目で初打点。4回2死二、三塁で同点の2点適時打を右前に運び「いいところで打てて良かった。パワーアップして帰ってきました」。さらに2安打を加えて今季12度目の猛打賞だ。1軍復帰した2日の楽天戦から試合前の「声出し」を担当。この日はマリーン