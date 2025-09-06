「いつでも夢を」「潮来笠」などのヒット曲で知られ、俳優としても活躍した橋幸夫（はし・ゆきお＝本名・橋幸男）さんが、４日午後１１時４８分、肺炎のため東京都の病院で死去していたことが５日、分かった。橋幸夫さんの訃報を受け、親交の深い芸能人らから追悼の声が次々と寄せられた。昭和３０年代に橋さん、故西郷輝彦さん、舟木一夫と「四天王」「ビッグ４」と称される人気を誇った。歌手の三田明（７８）は、「突然のこ