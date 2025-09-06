◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（５日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が５日（日本時間６日）の本拠のブルージェイズとの首位攻防戦、「３番・右翼」と、右肘屈筋けん炎での負傷者リストからの復帰後初めて右翼の守備に就く。一時は今季はＤＨ専従になるかと思われたジャッジの右翼復帰で強打ながら守備が今ひとつのスタントンを再びＤＨとして起用でき