５日に発表された歌手の橋幸夫さんの悲報に接し、ヒット曲「いつでも夢を」（１９６２年、作詞・佐伯孝夫、作曲・吉田正）でデュエットした女優・吉永小百合（８０）がこの日、追悼文を発表した。「残念です。とても残念です。橋さんは、いつまでも歌い続けようと思っていらしたことでしょう。二人で歌った『いつでも夢を』は私の宝物です。橋さん、ありがとうございました。吉永小百合」関係者によると、訃報（ふほう）にひ