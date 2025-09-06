「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）夜空に浮かぶ満月に届けとばかりに、力強くも美しいアーチをかけた。熱狂の甲子園。主役は大山悠輔内野手（３０）だ。同点の初回無死満塁から９号グランドスラムで勝利を導いた。ＤｅＮＡが勝利したため、優勝マジックは１つ減って「３」に。早ければ、７日にも史上最速で迎える歓喜の時まで一気に突き進む。すさまじい快音とともに放たれた白球が、甲子園の夕空に高々と舞い上がった