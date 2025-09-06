「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）巧みな技と、見る者を魅了する足で勝利を呼び込んだ。これぞ虎のリードオフマン。阪神・近本光司外野手（３０）が完全に復調した。“ミスタープロ野球”こと、長嶋茂雄を超えて、一夜明けても再びマルチ安打。本来の姿へとカムバックし、最後の直線を駆け抜けるだけとなった。１点を先制された直後だった。初回無死。いつものように、猛虎打線の切り込み隊長として打席に向かう。なぜ