「中日１−０巨人」（５日、バンテリンドーム）巨人・山崎伊織投手（２６）が８回２安打１失点完投も、援護がなく今季４敗目を喫した。初回から３者連続三振を奪い「投げた感じも、状態は良かった」と四回まで完全投球。だが、五回１死でボスラーに先制ソロを浴び「甘くはなかったが、相手が良い打撃をした」と悔やんだ。それでも安定感のある右腕に、阿部監督は「（登板間隔を）詰めるかもしれないが、明日の様子を見てか