長年勤め上げた会社から受け取る「退職金」は、これからの人生を支える大きな希望です。しかし、その輝かしいセカンドライフの計画が一気に崩れ去るときも。夫の衝撃的な告白により、思い描いた老後が崩壊した、1人の女性のケースをみていきましょう。夫の退職金2,200万円に安堵も、妻の疑念「夫が大きな病気もせず、無事に定年を迎えてくれた。それだけで本当に幸せなことだと思っていました」都内在住の田中裕子さん（59歳・仮名