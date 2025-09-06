「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）阪神・大山悠輔内野手（３０）が同点の初回無死満塁から９号グランドスラムで勝利を導いた。デイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）は「読みと集中力、経験値が凝縮された見事なホームラン」と手放しで称えた。◇◇ナイスゲーム！初回の攻撃が全てでしたね。先頭の近本選手がフォアボールで出塁するなど、それぞれのバッターが自分の役割を果たした結果です。初回から