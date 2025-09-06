「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）阪神が初回に一挙６得点の猛攻で逆転勝ち。優勝へのマジックナンバーを一つ減らして「３」とした。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。−継投のタイミングの判断は。「前日（４日）に登板したリリーバーをあまり使いたくない状況ではあった。（七回の）ドリスは非常に心強い。“安定板”のような役割をしてくれていますね」−森下や中野ら好守備も多かった。「今シーズ