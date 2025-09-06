「フィギュアスケート・木下グループ杯」（５日、関空アイスアリーナ）開幕して男女ＳＰが行われ、女子は２０２２年北京五輪銅メダリストで、今季限りの競技引退を表明している女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝は６５・２５点の４位発進となった。千葉百音（木下グループ）が７３・１１点で首位、国際大会デビューの三宅咲綺（シスメックス）が７０・２９点で２位につけた。男子は友野一希（第一住建グループ）が８５・