「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）新弟子検査が５日、両国国技館で行われ、バトツェツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が受検。身長１８５センチ、体重１５０キロで体格基準を満たし「いよいよですね」と、初日に発表される内臓検査合格後、九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）での初土俵を見据えた。神奈川・旭丘高を卒業後の２０２１年に入門し、外国出身力士１部屋１人までの大相撲規定のた