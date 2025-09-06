「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）横綱審議委員会の稽古総見が５日、東京・両国国技館内で行われた。横綱豊昇龍（立浪）が横綱大の里、大関琴桜を相手に１４勝５敗と好調をアピールした。頭からの鋭い立ち合い、投げで相手を崩す場面が目立った。大の里に５勝３敗、琴桜に９勝２敗。「反応を見て攻める稽古をした。いい感じでできた」と振り返った。夏巡業で痛めた左肩、名古屋場所休場の原因となった左足親指の状