昔ながらの黒千代香に、お洒落なタンブラー。県の伝統的工芸品に指定されている薩摩錫器です。300年以上前、薩摩錫器が誕生した背景とは・・・。その歴史を紐解くとともに伝統を受け継ぐ職人の技に迫ります。 ■薩摩錫器の原点は鹿児島の錫山にあり370年前の発見が伝統の始まり 霧島市の薩摩錫器工芸館、岩切美巧堂です。100年以上薩摩錫器の製造、販売を手掛けています。 錫を削るのは、この道30年の岩切 洋一さん