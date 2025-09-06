「中日１−０巨人」（５日、バンテリンドーム）９月に入って上昇気流に乗ったかに思われた巨人打線が沈黙。好投の先発・山崎を援護できずに連敗となった。相手を上回る安打数を記録しながら今季１２度目の完封負け。阿部慎之助監督（４６）も「１点が、とても遠かったですね」と悔しさをにじませた。この試合まで、９月に入ってからの３試合でチーム打率・３３０。打率リーグトップの泉口、主砲・岡本、吉川らが好調さを見せ