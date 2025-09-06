「ＤｅＮＡ７−６ヤクルト」（５日、横浜スタジアム）また強烈な一発を食らわせた。ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）が２年ぶりとなる３試合連続本塁打を放って、驚異的な量産態勢を続けた。４点を追う九回１死一、二塁の場面だった。入江のストレートを完璧なタイミングで捉えると、確信したようにゆっくりと歩を進め、白球はバックスクリーンに飛び込んだ。１８号３ランに「（感触は）良かったです。いったと思いました」