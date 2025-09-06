「オリックス２−０日本ハム」（５日、京セラドーム大阪）なんて日だ。日本ハムが今季２度目の移動トラブルで零敗。新幹線の遅延で試合開始が１時間３０分遅れ、アグリーメントで変更時刻のめどとされる１９時３０分に。しかもソフトバンクが勝ち、優勝マジックを点灯された。されど日本ハム・新庄剛志監督（５３）に悲愴感はなし。「２度あることは３度ないでほしい」。冗談交じりの言葉に暗さは感じられない。ミスが響いた