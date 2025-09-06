「Ｕ１８Ｗ杯・１次リーグ、日本４−１イタリア」（５日、沖縄セルラースタジアム那覇）開幕し、２連覇を目指す１次リーグＡ組の日本はイタリアに４−１で勝った。先発した創成館・森下翔太投手（３年）が５回１／３を１失点と好投した。試合は７イニング制で、１２チームが１４日までの日程で頂点を争う。２組に分かれて行う１次リーグで日本は６〜９日に韓国、キューバ、南アフリカ、プエルトリコと対戦。各組の上位３チーム