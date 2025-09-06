「いつでも夢を」「潮来笠」などのヒット曲で知られ、俳優としても活躍した橋幸夫（はし・ゆきお＝本名・橋幸男）さんが、４日午後１１時４８分、肺炎のため東京都の病院で死去していたことが５日、分かった。８２歳。東京都出身。葬儀・告別式は１０日正午から東京都文京区小石川３の１４の６、伝通院で。喪主は妻真由美さん。橋さんは１９６０年にデビュー後、舟木一夫、故・西郷輝彦さんとともに「御三家」と呼ばれ、国民的ス