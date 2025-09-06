「ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦」（１４日、ＩＧアリーナ）ボクシングのＷＢＡ世界ミニマム級２位の松本流星（帝拳）が５日、同級１位の高田勇仁（ライオンズ）との王座決定戦に向けて、都内の所属ジムで公開練習を行った。兵庫県高砂市出身で４歳からボクシングを始め、中学進学と同時に上京。アマチュアでも実績を残し、プロ６連勝（４ＫＯ）で名門最速７戦目での世界奪取も懸かり「子供の頃からの夢をかなえ