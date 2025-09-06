巨人は５日の中日戦（バンテリン）に０―１で零封負け。先発した山崎伊織投手（２６）が今季初完投となる８回１失点で投げ抜いたものの、打線の援護を得られずに今季４敗目を喫した。山崎は積極的にスイングしてくる中日打線と序盤から真っ向勝負。両軍無得点の５回にボスラーに先制ソロを被弾するまで完全投球を見せるなど、付け入るスキを与えなかった。わずか８５球で最後までマウンドに立ち続け、一発を許しながら被安打は