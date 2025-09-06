爆笑問題らが所属する芸能事務所「タイタン」が５日、所属タレントのオンラインカジノをめぐる騒動の最終報告書を発表した。同事務所では４月に所属タレントらに対し社内調査を実施。４人がオンラインカジノを利用した経験・可能性があると判明し、自主的に警察に出頭した。４人のうち２人が書類送検に至ったが、いずれも不起訴処分となっていた。報告書では、これまでの経緯を報告。該当した４人が自主的な意思・判断で出頭