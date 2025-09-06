「御三家」の一人として人気を博した大御所演歌歌手の橋幸夫さんが、４日午後１１時４８分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。８２歳だった。所属事務所「夢グループ」が５日、訃報としてマスコミ各社に知らせた。今年に入って物忘れがひどくなり、５月にはアルツハイマー型認知症を公表。それでも仲間歌手の支えもあり、できる限りステージに立ち続けた。５月にアルツハイマー型認知症を公表。その後も橋さんは「夢グループ２