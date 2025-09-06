ゴディバ ジャパンは9月15日から、上質なチョコレートと厳選した素材で作り上げたカップアイス「バニラ チョコレート」を、全国のスーパーで順次販売する。価格はオープン。「バニラ チョコレート」は、芳醇な香りのマダガスカル産バニラと、北海道産生クリームを使用。コク深くなめらかで濃厚なバニラアイスクリームに仕上げた。天面には、スプーンを入れた瞬間にパリッと割れる、厚さ約4ミリのチョコレートをあしらい、食感と香